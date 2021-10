Open day vaccinale a Roccapiemonte: l'iniziativa, il sindaco fornisce i dati

Nuovi open day a Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano fa sapere che, presso il Centro Vaccinale di via della Pace (frazione San Potito), sono state organizzate due nuove giornate per la prevenzione al Covid: dalle ore 15 di mercoledì 13 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021, sarà possibile vaccinarsi e non ci sarà bisogno di prenotazione. Basterà presentarsi e rivolgersi agli addetti dell’Asl, della Protezione Civile e Croce Rossa presenti, per poter essere inseriti in piattaforma ed essere vaccinati.

I dati

Il Sindaco Pagano informa che sono attualmente quattro le persone di Roccapiemonte positive al Covid-19 e che nell’ultima settimana non si sono registrati nuovi contagi. Inoltre, si è sottoposto al ciclo completo di vaccinazioni il 75% della popolazione.