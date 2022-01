Vaccini a Bracigliano: attivato un call center per le prenotazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si ricorda ai cittadini di Bracigliano che la somministrazione dei vaccini avviene tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso il Centro Vaccinale di Bracigliano (ex Casa Comunale). I cittadini residenti, per ottenere la somministrazione del siero anti-Covid devono obbligatoriamente prenotarsi il lunedì e martedì attraverso il call center al numero: 379.1772507 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il Sindaco, Antonio Rescigno, intende esprimere la più profonda gratitudine a tutti i volontari che in questi giorni stanno operando presso il Centro Vaccinale dell’ex sede Municipale di Bracigliano.

“Ringrazio – dichiara il Primo Cittadino – vivamente i volontari, i medici, gli infermieri e quanti in queste ore si stanno adoperando per la somministrazione del siero anti-covid. Il vaccino resta l’unica arma a nostra disposizione per contrastare questa pandemia senza precedenti. Ci troviamo nel pieno della fase emergenziale e, pertanto, rivolgo un accorato appello soprattutto ai non vaccinati affinché in essi possa prevalere il sentimento di solidarietà e collaborazione, atteso che solo l’univocità di intenti, orientati nella comune direzione della tutela della salute pubblica, potrà rivelarsi efficace e duratura per tornare a respirare la libertà perduta”.

La somministrazione di dosi di vaccino continuerà ad oltranza seguendo le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie competenti.