Emergenza Covid-19: a Roccapiemonte spunta il camper per prenotare le vaccinazioni

Un camper dell'Asl di Salerno sarà presente, da oggi 22 settembre, in piazza Zanardelli a Roccapiemonte, per velocizzare l'iter per le preenotazioni vaccinali anti-Covid 19 e ricevere eventuali altre informazioni. Questa mattina era presente anche il responsabile amministrativo Carlo Cotugno che ha ricevuto molti cittadini desiderosi di informazioni utili e soprattutto ha accertato adesioni e convocazioni per persone che nelle prossime ore si sottoporranno al vaccino.

Il camper

Il camper dell'Asl sarà presente in piazza Zanardelli anche domani 23 e venerdi 24 settembre 2021, dalle ore 09:30 alle ore 13:00. Intanto, il sindaco Carmine Pagano e l’assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone, informano la popolazione che, presso il Centro Vaccinale territoriale sito in via della Pace, frazione San Potito, ci si può vaccinare, sia per la prima che per la seconda dose, fino a venerdì 24 settembre 2021, a partire dalle ore 15:00; ed anche nella giornata di lunedì 27 settembre 2021 (sempre dalle ore 15:00). Viene inoculato vaccino Pfizer.

Chi non è iscritto alla piattaforma per le vaccinazioni, può richiedere la prenotazione direttamente al centro, recarsi al camper presente in questi giorni in Piazza Zanardelli oppure contattando i numeri: 081.5183585 (Protezione Civile di Roccapiemonte) oppure 081.9537033 (Croce Rossa).