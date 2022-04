Covid-19: al via la 4° dose di vaccino, spunta anche l'avviso dell'Asl per gli over 50 multati

Al via la 4° dose di vaccino: lo fa sapere l'Asl di Salerno. Tutti gli over 80, i residenti delle Rsa e gli over 60 con elevate fragilità che abbiano ricevuto l’ultima dose di vaccino da almeno 120 giorni, potranno sottoporsi al nuovo richiamo. Non sarà necessaria alcuna prenotazione, ma basterà recarsi in uno degli hub vaccinali predisposti dall’ASL Salerno. Per info: Clicca qui

Le multe

L'Asl, inoltre, fa sapere che gli over 50 anni a cui è stata recapitata erroneamente una multa per non essersi vaccinati contro il Covid-19, possono inviare, entro 10 giorni dalla comunicazione, una mail a sanzioni.dl44@pec.aslsalerno.it allegando la certificazione di esenzione dalla vaccinazione o il certificato di guarigione da covid-19 o comunicazione di differimento della data di vaccinazione.