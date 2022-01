Open day vaccinali: al via le prenotazioni per i minori dai 12 anni in su ad Eboli

L'Asl di Salerno fa sapere che da oggi, lunedì 17 gennaio, sono attive le prenotazioni in piattaforma Opendayvaccini.soresa.it per le vaccinazioni Covid dai 12 anni in su da effettuarsi presso l'HUB del P.O. di Eboli. Verranno effettuate dosi Pfizer.

Ecco gli orari per le somministrazioni:

- dal lunedì al venerdì, h. 14:00-18:00;

- il sabato, h. 8:30-13:30, 14:30-18:30.

Dalle 18:30 alle 19:30 l'accesso è open per le vaccinazioni con le eventuali dosi giornaliere residue.

L'iniziativa ad Acciaroli

Intanto, nei giorni 18 e 20 gennaio dalle ore 15 alle ore 19, sarà possibile vaccinarsi preso il V-Point di Acciaroli presso la struttura della Guardia Medica: è indispensabile la prenotazione che potrà essere effettuata per fascia oraria su questo link>>>Clicca qui