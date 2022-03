Vaccini anti-Covid nel salernitano: disponibile Novavax

"Non sei ancora vaccinato contro il covid-19? Da oggi, per tutti gli over 18, è disponibile il nuovo vaccino Novavax". Lo scrive l'Asl di Salerno, confermando l'arrivo del nuovo vaccino anche nel nostro territorio.

Come prenotarsi

Chiunque non abbia effettuato ricevuto alcuna dose, può dunque prenotarsi presso i punti vaccinali Asl o attraverso la piattaforma Opendayvaccini.soresa.it