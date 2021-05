Vaccini anti-Covid: open day per gli over 40 a Corbara, si somministra Pfizer

Si calcola di somministrare le dosi di Pfizer per 20 ore no stop. Seicento in tutto, i vaccini disponibili

Open day dei vaccini anti-Covid a Corbara per gli over 40: dalle ore 12 di sabato 29 maggio, alle ore 8 di domenica 30 maggio, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno ha organizzato l'iniziativa presso il Centro Vaccinale del Palazzo di Vetro in Via Tenente Lignola.

Il programma

Si calcola di somministrare le dosi di Pfizer per 20 ore no stop. Seicento in tutto, i vaccini disponibili. Per prenotazioni: Clicca qui