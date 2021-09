Vaccini: grande successo per l'Open Day al "Gallotta" di Eboli, domani si replica

Grande partecipazione all'Open Day vaccinale che si è tenuto oggi al liceo scientifico A. Gallotta di Eboli. Le circa cento inoculazioni, hanno indotto i dirigenti dell’Asl a prevedere una seconda giornata che si terrà domani 8 settembre.

I commenti

La dirigente scolastica Anna Gina Mupo si dice soddisfatta del risultato dell’iniziativa e invita, ancora una volta, in ragione della replica prevista per domani, gli studenti del liceo Gallotta e non solo, a cogliere questa opportunità per poter vivere con maggiore serenità l’anno scolastico ormai alle porte. "Mi piacerebbe che questa opportunità fosse occasione di ulteriore riflessione per quanti, pur rispettati nelle loro idee, mostrano inossidabili resistenze che potrebbero risultarne scalfite".

Entusiasta la dottoressa Anna Maria Nobile, dirigente medico, responsabile del dipartimento prevenzione collettiva Eboli-Battipaglia dell’ Asl Salerno: "Non mi aspettavo tutto questo successo. Stiamo vaccinando nei luoghi di vita delle persone. Oggi e domani a scuola, ma abbiamo vaccinato a domicilio circa quattrocento non deambulanti, siamo andati nei paesi, vacciniamo porta a porta. Oggi abbiamo vaccinato molti studenti minorenni accompagnati dai genitori". Hanno aderito anche persone non registrate in piattaforma: "Questa partecipazione ci conforta molto – continua la dottoressa Nobile - i dati di Eboli si attestano al 67% come prima dose e al 52% come seconda dose. Siamo soddisfatti perché le giornate a scuola si configurano come azioni di recupero e di accoglienza di persone titubanti sulla vaccinazione. In virtù di questi dati domani replicheremo".

Come aderire

L’ accesso è libero e non è prevista prenotazione. Si stanno sottoponendo a vaccinazione numerose persone, alunni over 12 di ogni scuola, genitori, docenti, personale scolastico e non solo. Gli studenti minorenni sono stati accompagnai dai genitori accompagnati dai genitori. Unico adempimenti l’esibizione della tessera sanitaria.

La dirigente Anna Gina Mupo: "La giornata di oggi si pone in continuità con un percorso di contrasto alla diffusione del virus iniziato a marzo 2020, quando nei laboratori di scienze del liceo scientifico Gallotta fu avviata la produzione di gel igienizzante per le mani, allora introvabile sul mercato. Da quella esperienza sono scaturite altre azioni di contrasto al Covid -19 che hanno caratterizzato gran parte del Piano Estate Scuola a valere sui PCTO, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento".