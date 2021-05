Asl Salerno, al via le vaccinazioni per gli over 60 anche senza convocazione

A partire da oggi (lunedì 3 maggio) gli over 60 potranno recarsi in tutti i centri vaccinali dell’Asl Salerno ed effettuare il vaccino anti Covid-19, senza necessità di convocazione (ma bisognerà comunque essere prenotati sulla piattaforma). Lo ha reso noto, sulla pagina Facebook, l’Asl Salerno. Per la fascia 50-59 invece sono partite le vaccinazioni su convocazione.

I trasporti

Intanto, questa mattina, sono iniziate in Campania le vaccinazioni per gli addetti del trasporto pubblico: si parte dai dipendenti Eav over 50.