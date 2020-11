Covid-19: al via la campagna di vaccinazione all'Unisa, l'iniziativa della Cisl

Al via da martedì 3 novembre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per tutto il personale dipendente (docente, ricercatori e tecnici amministrativi) dell’Università degli Studi di Salerno. L'iniziativa proposta dalla Cisl Università di Salerno, rientra tra le iniziative messe in atto dall’Ateneo universitario salernitano e in piena collaborazione con il Servizio Sanitario Territoriale, per contrastare e prevenire l'infezione da Covid-19. Verrà data priorità assoluta al personale che è stato riconosciuto come "lavoratore fragile" e agli over 60; successivamente ai lavoratori over 50 e over 40.

La somministrazione del vaccino sarà effettuata presso il Poliambulatorio specialistico dall'ASL, situato all’interno del Campus universitario di Fisciano. "E’ intenzione della CISL Università di Salerno chiedere l'estensione della somministrazione del vaccino antinfluenzale a tutti i dottorandi, assegnisti e borsisti dell'Ateneo di Salerno che ne faranno richiesta", si legge su una nota