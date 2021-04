Vaccini anti-Covid: inaugurato il centro ad Agropoli, domani Usca a Capaccio

Inaugurato oggi il Centro Vaccinale Covid-19 "Città di Agropoli". "Non nascondo l'orgoglio per quest'altra promessa mantenuta. La lotta contro la pandemia passa certamente attraverso comportamenti rispettosi delle prescrizioni ma soprattutto attraverso un rapido piano di vaccinazioni. - ha detto il sindaco Adamo Coppola- Solo raggiungendo la più ampia platea di utenti si può sperare di uscire da questo brutto incubo che non ci fa più vivere serenamente da oltre un anno. Nel Centro Vaccinale, in accordo con Asl e Distretto sanitario n.70 contiamo di somministrare in partenza 250 vaccini al giorno per raggiungere presto le 500 somministrazioni quotidiane".

L'annuncio a Capaccio

Taglio del nastro domani, venerdì 23 aprile, alle ore 12, per la sede dell’Usca di Capaccio Paestum, in località Pietrale. L’apertura della struttura è il frutto di un accordo tra il Comune di Capaccio Paestum, l’Asl Salerno e il Consorzio di Bonifica di Paestum. Quest’ultimo, infatti, su richiesta dell’amministrazione comunale, ha messo a disposizione locali di sua proprietà situati presso la sede distaccata di via Capo di Fiume. Il Comune ha provveduto all’adeguamento dei locali stessi che saranno utilizzati dall’Asl per lo svolgimento delle attività di Usca per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Parla il sindaco Franco Alfieri