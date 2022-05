Vaccino contro il tumore al fegato a Salerno: la presentazione alla Fondazione Ebris

E' in programma per venerdì 27 maggio, a partire dalle 9,30, presso la sede della Fondazione Ebris (European Biomedical Research Institute of Salerno) in via Salvatore De Renzi, 50 a Salerno, la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto “Campania Oncoterapie” – “Combattere la resistenza tumorale: piattaforma integrata multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie”, approvato nell’ambito dell’Avviso "Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche" della Regione Campania.

I relatori

L’evento rappresenterà un’importante occasione di confronto e dibattito sui risultati conseguiti dalle attività di ricerca, tra cui un vaccino contro il tumore al fegato, alla presenza dei rappresentanti del mondo delle Istituzioni e dei referenti del progetto. Una giornata dedicata al progetto Campania Oncoterapie, che si aprirà con la conferenza stampa con il presidente di Campania Oncoterapie Scarl, il professore Nicola Normanno, e il presidente del Cda di Fondazione Ebris Alessio Fasano. È stato invitato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.Sono inoltre previsti gli interventi dei ricercatori e dei partner del progetto che illustreranno nel dettaglio il lavoro svolto e i risultati conseguiti. Nel pomeriggio l'evento proseguirà esclusivamente per enti e istituzioni partner del progetto, che saranno impegnati in tavole rotonde e approfondimenti scientifici.

Info sulla partecipazione

Per agevolare la partecipazione alla conferenza del numero più ampio possibile di operatori dell’informazione, sarà messa a disposizione una navetta alle ore 8,45 presso il parcheggio di Piazza della Libertà a Salerno in un’area di sosta dedicata con ritorno al termine della conferenza stampa. E’ gradita conferma entro le ore 16 del 26 maggio con i nominativi di giornalisti/operatori.