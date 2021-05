Vietri sul mare, domenica 9 maggio sarà inaugurato il centro vaccinale

Sarà inaugurato domenica il nuovo centro vaccinale a Vietri sul Mare, alle ore 17.00, in via Diego Tajani 88, all’interno del centro pastorale-parrocchiale “Don Luigi Magliano”. A fare i vaccini saranno i medici di base dell’intero territorio vietrese. Il centro vaccinale sarà operativo ufficialmente il giorno successivo, lunedì 10 maggio

I ringraziamenti del sindaco

«Ringrazio - dichiara Giovanni De Simone - il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, il direttore del distretto sanitario 63 di Cava de’ Tirreni, Pio Vecchione, e tutti i vertici provinciali dell’Asl per questa importante opportunità data ai cittadini vietresi; i medici di base del nostro territorio, rappresentati dal dottor Vincenzo Benincasa, per la loro preziosa disponibilità a vaccinare la popolazione, e la nostra Asl locale. In particolare, ringrazio don Mario Masullo, parroco di Vietri capoluogo, per aver messo a disposizione dell’intera comunità vietrese il centro pastorale-parrocchiale “Don Luigi Magliano”, rendendo così possibile la realizzazione della sede vaccinale».

Il centro

A fornire un aiuto per tutte le persone che si receranno in loco per il vaccino anche la Protezione Civile, il cui delegato è il consigliere comunale Salvatore Pellegrino (coordinatrice Mariantonia Tafuri, segretario Nunzio Mollo), insieme al supporto dell'Anta, coordinata localmente da Davide Scermino (Diodato D’arienzo, presidente provinciale). Il centro è stato offerto dalla Proloco Vietri, presidente Cosmo Di Mauro, e dall’associazione ristoratori vietresi, presieduta da Michele D’Andria, che hanno provveduto all'allestimento. «Questa iniziativa - dice Di Mauro - testimonia come il dialogo sinergico con l’amministrazione genera azioni concrete a beneficio del territorio». «Siamo un granello di sabbia - afferma don Mario Masullo - ma insieme a tanti altri granelli formiamo una spiaggia stupenda. Prendo a prestito da papa Francesco questa espressione per raccontare il modo con cui io e la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista di Vietri sul Mare viviamo la nostra missione sul territorio, cercando di mostrare la sollecitazione ad essere Chiesa in uscita. Avendo la disponibilità del Centro pastorale “Don Luigi Magliano” che per le varie restrizioni dovute alla pandemia resta chiuso ormai da un anno, insieme al consiglio pastorale abbiamo pensato di metterlo nella disponibilità della comunità civile per creare una sede vaccinale anche per i vietresi, favorendo - soprattutto chi è più in difficoltà e non è nella disponibilità di mezzo di trasporto - l’accesso alla vaccinazione. Questa comunità parrocchiale non manca a più riprese di mettersi accanto alla pubblica amministrazione e soprattutto al servizio del territorio per favorire la possibilità di mostrare il volto bello ad una umanità sfinita. Siamo chiamati come cristiani, alla luce della Resurrezione, ad essere testimoni di speranza».

Con l'inizio della stagione turistica, oltre che per la ripresa del settore turistico-commerciale a Vietri sul Mare, l'assessore al Turismo, Antonello Capozzolo e il consigliere delegato alle Attività Produttive, Daniele Benincasa, nell’ambito del progetto “Vietri Sicura”, hanno sottoposto al sindaco la possibilità di effettuare nei weekend le vaccinazioni per tutti gli addetti delle attività alberghiere ed extralberghiere, delle attive del settore turistico- artistico-balneare e di tutte le attività commerciali presenti sul territorio. «Accolgo con grande entusiasmo e piena condivisione - dice il primo cittadino - la proposta dell’assessore e del consigliere. Credo sia un’ottima idea che permetterà a Vietri sul Mare di essere turisticamente competitiva e realmente sicura per tutti coloro che ci sceglieranno come meta estiva».