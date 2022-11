Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l'open-week al Ruggi

In occasione della 'Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne' che si terrà il 25 novembre, l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno aderirà alla seconda edizione dell'(h) Open Week il 21 e il 26 novembre, organizzato dalla Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere), in qualità di ospedale del Network Bollini Rosa. L'iniziativa, si inserisce nell'ambito della campagna di comunicazione e sensibilizzazione 'La violenza ha molti volti :nessuna maschera per combatterla', ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo, per incoraggiare una presa in carico di questa drammatica realtà, chiedendo l'attenzione delle istituzioni e della società civile.

Anche il Ruggi farà la sua parte, mettendo a disposizione degli utenti, uno specifico sportello telefonico, gestito dalla dottoressa Sabina D'Amato, del Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera, il 21 e il 23 novembre, dalle ore 12 alle 14, componendo il numero 089673894.

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda: