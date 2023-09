"Conosci il tuo cuore?": visite cardiologiche gratuite in piazza della Concordia

Anche Salerno celebra la Giornata Mondiale del Cuore 2023: la Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona con la U.O.C. Clinica Cardiologica e la U.O.C. di Cardiochirurgia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, il Comune, l’Ordine dei Medici, l’Humanitas e SIGM Salerno, promuovono un'iniziativa di prevenzione cardiovascolare aperta alla cittadinanza.

“Conosci il tuo cuore?”: questo il titolo della lodevole iniziativa, coordinata dal professor Carmine Vecchione, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Salerno, e dal dottor Mario Passaro, presidente SIGM Salerno Specializzando in Cardiochirurgia, che si svolgerà venerdì 29 Settembre in Piazza della Concordia a Salerno. Dalle ore 9 alle ore 17, in quattro ambulatori mobili, resi disponibili dall’Humanitas, medici dell’Università di Salerno e dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona effettueranno gratuitamente visite cardiologiche, ECG, misurazione della pressione sanguigna e della glicemia a tutti coloro che vorranno sottoporsi ad un controllo. Le prestazioni sono rivolte soprattutto a quelle persone convinte di stare bene e che, per questo, evitano di effettuare controlli preventivi.

Saranno eseguite circa 100 visite e per la prenotazione si seguirà l’ordine d’arrivo. Per chi non riuscirà a rientrare tra i prenotati, è prevista la possibilità di compilare un questionario di rischio CV che sarà valutato dagli specialisti presenti.

La sensibilizzazione sulle donazioni

Durante la giornata sarà presente in Piazza anche un’autoemoteca dell’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, per sensibilizzare la popolazione alla donazione. Potranno donare le persone tra i 18 e i 65 anni che godono di buona salute e per farlo è necessario portare con sé la tessera sanitaria ed un documento di identità.