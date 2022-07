Il Cilento Outlet ospita il Campus 3S Sport, Salute, Solidarietà: shopping, show e prevenzione

Week end di shopping e l'opportunità di accedere a tante visite gratuite con i migliori medici professionisti campani, al Cilento Outlet: il Campus 3S Sport, Salute, Solidarietà si terrà nei giorni venerdì 15 e sabato 16 luglio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. "Abbiamo deciso di ospitare questa due giorni dedicata alla prevenzione con l'obiettivo di arricchire di ulteriore contenuto la nostra shopping experience già tradizionalmente volta all'attenzione e al benessere dei visitatori - spiega la direttrice del centro Felicita Merlino -. La salute è una priorità nella vita di tutti noi, il Covid ce lo ha ricordato, e la prevenzione è lo strumento più efficace attraverso il quale possiamo prenderci cura di noi stessi". Non è sempre facile trovare il tempo necessario per un controllo o per una visita medica: da qui nasce l'idea di sfruttare l’occasione di una giornata di shopping per fare prevenzione attraverso il Campus 3S Sport, Salute, Solidarietà, che proporrà agli ospiti del Cilento Outlet visite ed esami diagnostici di prevenzione in diverse specializzazioni, tra cui endocrinologia, cardiologia, oculistica e nutrizione (tutte le prestazioni sono gratuite).

Inoltre, grazie alla collaborazione con l'Associazione Il Dono odv, sarà possibile accedere all’emoteca mobile per donare il sangue ed effettuare screening ematici. Il programma dell'evento sarà ulteriormente arricchito da dibattiti sul tema della salute e spettacoli serali di libero accesso che vedranno la partecipazione di artisti straordinari. Si partirà venerdì alle 10 con la presentazione del progetto alla presenza di istituzioni, medici, operatori del settore. Nel pomeriggio avrà luogo la tavola rotonda sul tema “Sport e Benessere. Alimentazione e Dieta Mediterranea”. La sera dalle 21 sarà dato spazio alla musica ed all'intrattenimento con le note inconfondibili della Toledo Band ed il suo tributo a Pino Daniele. Sabato 16 luglio la giornata di prevenzione si concluderà con la comicità di Paolo Caiazzo e domenica si chiuderà in grande stile con la voce straordinaria di Monica Sarnelli.