Visite mediche gratuite a Baronissi: gli appuntamenti con l'associazione Ippocrate

Tornano le visite gratuite a Baronissi, organizzate dall'associazione Ippocrate e patrocinate dal Comune di Salerno. Sabato 23 settembre, infatti, visite dermatologiche a cura della dottoressa Martina Castellana, poi il 7 ottobre visite ortopediche a cura di Angelo Del Buono, specialista in traumatologia e chirurgia protesica anca e ginocchio. Ancora, sabato 21 ottobre visite urologiche a cura del dottor Alfonso Califano. Le visite si terranno presso i locali della Guardia medica, in Via Berlinguer.

Come partecipare

La prenotazione obbligatoria - fino ad esaurimento posti - al numero: 3891555751.