“Avrò cura di te”: visite mediche specialistiche gratuite a Camerota

Ritorna, “Avrò cura di te”, la manifestazione di solidarietà e beneficenza, creata dal medico dentista Giovanni Ruocco che mette insieme un gruppo di colleghi provenienti da più parti d’Italia e che per un giorno si mettono a disposizione gratuita dei cittadini per visite specialistiche non sempre facili da ottenere e da effettuare. “ Torniamo in tanti e desiderosi di proseguire il percorso di questa iniziativa che, nel corso degli anni, ha incontrato l’interesse delle persone, consentendo a tanti medici di salvare anche pazienti che, attraverso questi controlli, hanno scoperto malattie importanti-ha detto il medico Gianni Ruocco- Mai come in questo periodo, dopo l’emergenza pandemica che ha messo in crisi il sistema sanitario, questa iniziativa acquisisce un valore aggiunto, in un territorio come quello del Cilento dove non è sempre facile curarsi ed in un contesto, quello socio economico, dove anche prevenire e monitorare la propria salute incide sulla spesa familiare”.

Dopo la pausa legata all’emergenza covid, domani sabato 24 settembre, a partire dalle ore 16 - grazie al sostegno dei parroci Don Andrea Sorrentino e don Antonio Toriello, presso la Casa Canonica della Parrocchia di San Domenico e San Nicola a Camerota (che sostituisce il Comune impegnato per le operazioni di voto ed utilizzato come speciale ambulatorio negli anni precedenti), si effettueranno visite specialistiche gratuite, in coincidenza con i festeggiamenti per San Pantaleone, protettore del Comune cilentano.

Ecco le visite:

Endocrinologia: Dott. Domenico Caggiano, già direttore UOC Az.Ospedaliera Ruggi Salerno; Dott.ssa Monica De Leo, specialista Ambulatoriale Asl Salerno

Cardiologia: Dott.Ulisse Di Palma, Dirigente Medico UOC AZ.Ospedaliera Ruggi Salerno.

Ematologia: Dott. Giovanni D'Arena, Ospedale San Luca, Vallo della Lucania (Sa).

Oculistica: Dott.Elio Trotta, Sapri (Sa).

Optometria: Dott.Diego Cucciniello, Camerota (Sa).

Dietologia: Dott.ssa R.Liana Cammarano, Biologa nutrizionista, Salerno.

Otorinolaringoiatria: Dott.Elio Rinaldi, Buonabitacolo (Sa).

Audiometria: Dott.ssa Anna Amato, Tecniche audioprotesiche, Sapri (Sa); Sig.Carlo Quintieri, Audioprotesista, Sapri (Sa).

Chirurgia vascolare: Dott.Simone Cuozzo, MD, Ch Vascolare, Policlinico Umberto I Roma; Dott.ssa Francesca Miceli, MD, Ch Vascolare, Policlinico Umberto I Roma e Bordeaux (Francia).

Igiene dentale: Dott.Antonio Carinci, Salerno. Una seconda postazione sarà attiva anche presso lo studio dentistico Ruocco, via Greco, 1 Camerota, dove si effettueranno le seguenti visite specialistiche:

Ore 16:00 Ginecologia, dott.Carlo Matrisciano, Clinica Tortorella Salerno

Odontoiatria dott.Mario Caggiano, Docente a.c.Università degli Studi di Salerno. Inoltre, è prevista una seconda fase in programma giovedì 29 settembre, ore 10 presso lo studio dentistico Ruocco dove si faranno controlli come PREVENZIONE MELANOMA - VISITE ED ESAME dermascopico DEI NEVI Dott.Giuseppe Pistolese, Dott.Ermanno Albano Lilt Salerno.

PREVENZIONE TUMORI AL SENO Dott.ssa Fortuna Lombardi.

Con la collaborazione degli infermieri: Franca Savastano e Antonio Boccia.