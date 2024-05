Festa della mamma all'insegna della prevenzione a Roccapiemonte

Tutto pronto per l'iniziativa di prevenzione sanitaria in piazza Zanardelli a Roccapiemonte. Domenica 12 maggio, alle 10:30, la Fondazione Giona, nell’ambito del protocollo di intesa siglato con il Comune di Roccapiemonte e che vede coinvolti anche gli Enti dell’ambito S01_1 (Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio), presenterà l’Ambulatorio Mobile che permetterà la realizzazione di appuntamenti gratuiti di prevenzione sanitaria su tutto il territorio. Saranno presenti per i saluti istituzionali, tra gli altri, il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e il ViceSindaco Roberto Fabbricatore, i dipendenti dell’ufficio Politiche Sociali del Comune di Roccapiemonte, la referente che ha seguito l’iter del progetto Laura Apostolico, i rappresentanti degli altri Comuni coinvolti, il presidente di Fondazione Giona Giuseppe Rainone, il responsabile scientifico di Fondazione Giona prof. Ersilio Trapanese, ed il medico chirurgo, specialista in pediatra dott. Pasquale Villano.

La presentazione dell’Ambulatorio Mobile di Fondazione Giona dà il via ad una serie di eventi che si terranno nei giorni a seguire:

·il 15 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, pic-nic al Castello Fienga di Nocera Inferiore tra racconti e fiabe, con le famiglie del Progetto Pippi, con la Cooperativa Cataleya;

·il 26 maggio (dalle ore 10:30 alle ore 12:30 in Piazza Zanardelli – Roccapiemonte) giornata di screening pediatrico a cura del dott. Villano;

Successivamente saranno comunicate le giornate di screening e di altri eventi per la prevenzione e la cura della persona che si terranno a Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio.

Parla la dottoressa Nicla Iacovino, dirigente dell’ambito S01_1 e dal Sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano: