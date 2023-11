"Conosci la demenza, conosci l'Alzheimer, il ruolo del Cdcd". Questo il titolo del convegno organizzato dal Comune di Roccapiemonte in collaborazione con l'Asl di Salerno (Distretto Sanitario 60) in programma per venerdì 24 novembre dalle ore 17 presso il Liceo Scientifico Rescigno di Roccapiemonte.

Visite gratuite

Contestualmente, il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha comunicato che il 27 e 28 novembre si terranno due appuntamenti con la prevenzione sanitaria organizzati dai laboratori di analisi Micron e La Salute con il patrocinio del Comune di Roccapiemonte. Si potrà prenotare una visita gratuita cardiologica per il 27 novembre con la dottoressa Agnese Bevilacqua, mentre il giorno 28 novembre, sempre gratuitamente, sempre previo appuntamento si potrà prenotare una visita con il dottor Attilio Maurano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia.