"Mi voglio bene": al via la campagna di screening gratuita per le donne

Medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori, nell’intera provincia

Al via, dal 5 ottobre "Mi voglio bene 2021", la campagna di screening oncologici dell’Asl Salerno riservata alle donne: medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori, nell’intera provincia.

Sedici le tappe: la prima della quali sarà Salerno il giorno 5, in piazza della Concordia, dove dalle 9 alle 18 il truck dell’Asl con i suoi operatori forniranno ogni informazione. Per fissare un appuntamento di Screening Oncologico gratuito della Mammella (donne dai 50 ai 69 anni) e della Cervice Uterina (donne dai 25 ai 64 anni), è possibile anche registrarsi on line>>>Ecco il link