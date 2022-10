Visite mediche gratuite a Baronissi: ritorna l'iniziativa patrocinata dal Comune

Visite mediche gratuite organizzate da Ippocrate, con il patrocinio del Comune, dall'8 ottobre, a Baronissi: ad annunciarlo, il sindaco Gianfranco Valiante.

I dettagli

Sabato 8 ottobre (ore 9.00) visite ortopediche a cura del dottor Angelo Del Buono, specialista in traumatologia e chirurgia protesica anca e ginocchio. Le visite si terranno presso i locali della Guardia medica, in Via Berlinguer. Potranno accedere tutti i cittadini residenti interessati, previa prenotazione obbligatoria - fino ad esaurimento posti - al numero 3891555751.