"Insieme per la vita": visite senologiche gratuite a Salerno

“Insieme per la vita”. Questo il titolo dell’iniziativa in programma per il prossimo 24 ottobre a Salerno in via Fra Giacomo Acquaviva (Missionari Saveriani). A partire dalle 17.30 sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite a cura del dottor Carlo Iannace.

Prenotazione obbligatoria al 392 5304970

L'iniziativa è realizzata dall'associazione "Noi in rosa" in collaborazione con i Missionari Saveriani.