"Insieme per la vita": ritornano le visite senologiche gratuite del dottor Iannace

Riflettori puntati sulla prevenzione, a Salerno: ritornano le visite senologiche gratuite a cura del dottor Carlo Iannace. L'associazione Noi in Rosa, infatti, organizza "Insieme per la vita", un nuovo pomeriggio dedicato alla salute delle donne il 18 ottobre, alle 17.30, presso i Missionari Saveriani di via Fra Giacomo Acquaviva.

Come aderire

Per prenotare la visita gratuita è possibile contattare il 3925304970.