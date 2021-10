Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite: il nuovo appuntamento di "Insieme per la vita"

Si terrà martedì 19 ottobre alle 17, presso il Cedro, il consultorio familiare diocesano di via Bastioni, il nuovo appuntamento di "Insieme per la vita", con consulenze alimentari e visite senologiche gratuite, a cura del senologo Carlo Iannace e del biologo nutrizionista Marco Preziuso. Ad organizzare l'iniziativa di prevenzione, "Noi in Rosa".

La prenotazione è obbligatoria: 3925304970 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).