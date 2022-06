Torna "Insieme per la Vita", visite senologiche gratuite a Coperchia

Si terrà il 7 giugno, alle ore 17.30, il nuovo appuntamento di "Insieme per la vita", organizzato dall'associazione "Noi in Rosa". Presso il centro polifunzionale "Giovani più" di via Eroi di Nassyria, adiacente alla villa comunale di Coperchia, a Pellezzano, infatti, sarà possibile ricevere visite senologiche gratuite a cura del dottor Carlo Iannace.

Come prenotare

Per prenotare, è possibile contattare il 3925304970, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.