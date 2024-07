Visite senologiche gratuite: torna "Insieme per la Vita", l'iniziativa a Pellezzano

Nuovo appuntamento con le visite senologiche gratuite organizzate dall'associazione "Noi in rosa aps", nell'ambito del progetto "Insieme per la vita". Il 23 luglio alle 17, infatti, il senologo Carlo Iannace offrirà consulenze in via Dr.M. Petraroia di Pellezzano, presso la biblioteca.

Obbligatoria la prenotazione al 3925304970 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).