"Insieme per la vita": consulenze e visite senologiche gratuite a Salerno

Ritorna, l'appuntamento con la prevenzione per le donne promossa dall'associazione Noi in Rosa. Il 16 novembre, alle ore 17, si terrà "Insieme per la vita", alle ore 17, presso il consultorio familiare Il Cedro di via Bastioni.

Come aderire

Le interessate, dunque, potranno avere consulenze e visite senologiche a cura del dottor Carlo Iannace. La prenotazione è obbligatoria: 3925304970 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).