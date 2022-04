"Insieme per la vita": torna l'iniziativa di "Noi in Rosa" ai Saveriani

Si terrà il 19 aprile, alle ore 17.30, "Insieme per la vita": l'iniziativa di Noi in Rosa, infatti, ritorna presso Missionari Saveriani in via Fra Giacomo Acquaviva, a cura del senologo il dottor Carlo Iannace.

Come prenotare

Gratuite, infatti, le consulenze alimentari e la prevenzione per le visite senologiche. Per prenotare: 3925304970 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).