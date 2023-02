Visite senologiche gratuite a Salerno: nuovo appuntamento con "Insieme per la vita"

Ritorna "Insieme per la vita" a Salerno: l'iniziativa per la prevenzione organizzata da "Noi in Rosa", infatti, si terrà il 28 febbraio alle 17.30 presso i Missionari Saveriani di via Acquaviva. Sarà possibile, dunque, sottoporsi a visite senologiche gratuite a cura del dottor Carlo Iannace.

Come prenotare

Per info e prenotazioni: 3925304970 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).