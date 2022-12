Insieme per la vita: tornano le visite senologiche gratuite a Salerno

Ritorna, l'appuntamento con la prevenzione per le donne: l'associazione "Noi in Rosa" ripropone "Insieme per la vita", il 27 dicembre alle 17.30, presso Casa Nazareth Mensa dei Poveri, nel quartiere Europa, a cura del senologo Carlo Iannace.

I dettagli

Le visite senologiche sono gratuite. Prenotazione obbligatoria al 3925304970 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).