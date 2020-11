Grissini di pasta sfoglia, con salsiccia e montanaro: la ricetta

Se vi va di stupire velocemente i vostri amici con un aperitivo bizzarro e gustoso, basta solo procurarsi questi semplici ingredienti ed il gioco è fatto. Nella ricetta ho inserito il Montanaro di Kasanna, un formaggio a pasta da taglio stagionato in cantina, dal sapore dolce ed avvolgente, da degustare in compagnia per un aperitivo accompagnato da un ottimo vino bianco e come ingrediente per queste spirali di pasta sfoglia.

Ingredienti:

1pz pasta sfoglia

100gr di salsiccia fresca

1 uovo

100gr di montanaro

50gr pane raffermo triturato

Procedimento:

Srotolate la pasta sfoglia e tagliatela a strisce di circa 2 cm di larghezza. Dopo aver triturato finemente la salsiccia, adagiate la carne a pezzettini piccoli sull'intera stiscia. Farete la stessa cosa con il Montanaro, dopo averlo tagliato a cubetti piccolissimi o grattugiato e con il pane raffermo. A questo punto avvolgete la pasta delicatamente come a formare una spirale e spennellate sulla superficie l'uovo sbattuto. Infornate per 10-12 minuti a 180° e lasciateli raffreddare. Riponeteli in un contenitore alto, versate un calice di bianco e...godetevi l'aperitivo e se vi avanza del tempo, provate ad accompagnarli con una fonduta, sempre di Montanaro.