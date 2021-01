Millefoglie di parmigiano , stracciatella, gamberi e bresaola: la ricetta

In effetti per questa "ricetta" non mi sono scervellato tra i fornelli, ma ho soltanto cercato di assemblare dei prodotti eccellenti, per creare un aperitivo unico. La base della millefoglie è il noto Parmigiano, ma se volete potete usare anche il TrentinGrana o lo stesso Grana, è solo questione di gusto e conseguente preferenza. Il segreto, invece, è la stracciatella prodotta dal Caseificio Mediterraneo di Sanza, dove Sabino si occupa di realizzare una panna unica che accompagnerà gli straccetti di mozzarella in questo piatto.

Ingredienti per 4pax:

150gr di Parmigiano

150gr di stracciatella

12 gamberi

olio EVO

100gr di bresaola

aglio

prezzemolo

pepe

Procedimento:

Rivestite con carta forno una teglia e disponetevi sopra 12 mucchietti di formaggio grattugiato distanti tra loro, schiacciateli per ottenere dei cerchi regolari e mettete in forno a 200 °C per 3-4 minuti circa. Intanto pulite i gamberi e saltateli in padella con olio ed aglio, lasciate raffreddare e componete direttamente nel piatto la millefoglie, incominciando con il formaggio, poi la stracciatella, un gambero, un po di prezzemolo tritato,pepe, un goccio di olio ed una fettina di bresaola. Ripetete per tre volte e guarnite con una rosa di bresaola e foglie di prezzemolo.

Portate a tavola, aprite un'ottima di bottiglia di vino bianco fruttato e...buon appetito.