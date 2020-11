Pera, formaggio e miele: la ricetta

Una ricetta comune e di semplice realizzazione, arricchita con un formaggio erborinato affinato con cotto di fichi del cilento. Un'idea originale per chiudere con eleganza un tagliere di formaggi e salumi o come aperitivo.

Ingredienti

1 pera biologica di piccole dimensioni, varietà williams o abate

5 cucchiai di formaggio erborinato Bruto

3 litri di acqua

1 cuchiaio piccolo di sale

50gr noci sgusciate

1 cucchiaio di miele

Procedimento:

Lavate accuratamente la pera e fate un taglio alla base per permettergli di stare in piedi. Continuate tagliandola in fette da circa 1,5 centimetri ed eliminate la zona centrale che presenta i semi, aiutandovi con un cucchiaino. Appena tagliate, riponete le fette in una ciotola con acqua e sale per evitare che anneriscano e intanto schiacciate il Bruto con una forchetta, in modo da renderlo cremoso. Asciugate le fette di pera con dello scottex e spalmatele tutte con un cucchiaino di erborinato e qualche granella di noce. Terminato questo passaggio, ricomponete il frutto e fatevi colare il miele, possibilmente di erica. Sarà un aperitivo...stupefacente.