Polpette di lenticchie con cuore di Spino: la ricetta

Quando ho pensato allo Spino ho immaginato l'oriente, agli intensi profumi , ai colori caldi e alle spezie dei mercati. Spino è affinato con un mix di erbe e spezie tutte provenienti da paesi del sol levante, capaci di donare intensità e carattere al formaggio che di partenza è un pecorino realizzato con latte proveniente dalle meravigliose coste cilentane. E allora l'dea di provare delle polpette di lenticchie, dal cuore Spinoso e da offrire come aperitivo alternativo ai vostri ospiti.

Ingredienti 8pax: 400 gr lenticchie lessate, 1 patata (circa 200 g), 60 grammi mollica di pane, 3 cucchiai di latte, 1 uovo , pepe e sale q.b., noce moscata, 150 grammi di spino.

Ingredienti panatura: farina, pangrattato q.b., pepe, sale.

Procedimento:

Diamo per scontato che le lenticchie siano già lessate e sgocciolate e procediamo per l'impasto facendo ammollare la mollica con il latte. Successivamente la strizziamo e aggiungiamo la noce moscata, l'uovo, la patata, il sale ed il pepe. Dopo aver amalgamato per bene il tutto, si formano delle palle della stessa dimensione e si inserisce al centro un pezzetto di spino. Per renderle ancora più compatte le copriamo con una doppia panatura; nella farina prima, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Mettiamo in forno ventilato a 200° per 20 minuti mettendo prima un filo d'olio.

Tiratele fuori, adagiate su di un tagliere e servitele abbinandole ad una salsa di cipolle, pomodoro o finocchietto...e fatemi sapere.