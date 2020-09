Rigatoni con pancetta, funghi orecchioni e zafferano: la ricetta

Come in ogni bella storia da raccontare, questa volta inizio facendo i complimenti ad un giovane conterraneo. Lui si chiama Vincenzo Cimino e come tanti ragazzi Valdianesi, ha deciso di dedicare il suo tempo e la sua passione nella coltivazione di funghi ed ortaggi, in un'ottica completamente nuova e rispettosa dell’ambiente. La Cimino Mushrooms di Teggiano (SA) utilizza residui di paglia provenienti dai compost esauriti per la produzione dei funghi e dotandosi di un sistema di raccolta delle acque piovane, attraverso un impianto di drenaggio, riduce i fabbisogni idrici aziendali. Il fungo utilizzato per la ricetta è il Pleurotus Ostreatus o Orecchione...simpatico, vero?

𝙄𝙣𝙜𝙧𝙚𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩𝙞 4pax:

- 400 gr di Paccheri Rigati

- 200 gr di Orecchioni

- 150 gr di Pancetta

- 50 gr di Pecorino

- 1 gr di Zafferano Montesano

- Prezzemolo tritato q.b

- 2 spicchi d’aglio

- Olio evo q.b