Sipedini di patate, salsiccia grassa e caciocavallo con asparagi selvatici: la ricetta

Sapete già che la Norcineria Tre Valli di Antonio Bianculli, a Montesano sulla Marcellana, produce dei salumi di una qualità unica. Questo perchè loro credono fortemente nel territorio e nell'unicità di questi posti, caratterizzati dalla bellezza ancestrale delle montagne e delle vallate che circondano l'azienda. Qui si producono salumi artigianali di alta qualità, seguendo la secolare tradizione norcina Valdianese. Per questa ricetta abbiamo deciso di usare il Brigantino, salsiccia leggermente più grassa e speziata in modo delicato, abbinandola al caciocavallo con gli asparagi selvatici, che affino e stagiono in cantina.

Ingredienti per 2 pax:

2 Patate grandi e se possibile di forma regolare

250 gr di Asparagusto, caciocavallo con asparagi selvatici

150 gr di salsiccia grassa

Olio EVO

Sale, prezzemolo, erba cipollina, paprika dolce

Procedimento:

Lavate accuratamente le patate, ponetele in una pentola piena d'acqua e portatela a bollore, lasciando cuocere le patate per circa 20 minuti.

Quando saranno pronte, tiratele fuori e lasciatele intiepidire, per poi tagliarle a fettine con tutta la buccia.

Tagliate delle fette di Asparagusto di dimensioni simili alla fetta delle patate e cominciate a comporre gli spiedini iniziando dal tubero. Continuate con un pezzo di salsiccia, ripulito del budello, rotta in modo grossolano con le mani o tagliata spessa con il coltello. A questo punto ricominciate ad alternare e chiudete l'estremità dello spiedino con la patata.

Mettete gli spiedini in una teglia rivestita di carta forno, conditeli con un filo di olio extra vergine di oliva, sale, prezzemolo, erba cipollina ed una spolverata di paprika dolce e cuoceteli a 220° per quindici minuti in forno statico.

Sfornate e servite i vostri spiedini ben caldi e… buon appetito!