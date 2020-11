Trofie al forno con cardoncelli, guanciale e formaggio: la ricetta

Non una semplice pasta al forno, ma trofie al forno con una crema di formaggio allo zafferano, il Mino, uno dei formaggi della scuderia Kasanna. Questo formaggio di mucca, che presenta una pasta gialla perchè nella cagliata viene aggiunto lo zafferano, è reso ancora più affascinante perchè affinato con fiori di biancospino, pianta che vive gli stessi sottoboschi dei funghi. A rendere il piatto più croccante, del buon guanciale della Norcineria Bianculli di Montesano sulla Marcellana.

Ingredienti per 4pax:

500gr di trofie

100gr di guanciale

200gr di funghi cardoncelli

200gr di formaggio Mino

100gr di grana padano

olio sale pepe

Procedimento:

In una padella versate il guanciale tagliato a cubetti e dopo averlo fatto rosolare per bene, aggiungete i funghi che farete cuocere per circa 10 minuti con il coperchio. Intanto portate a bollore l'acqua per la pasta ed una volta che sarà al dente, scolate e versate in una ciotola capiente insieme ai funghi e al grana padano. Mescolate per bene aggiungendo un filo d'olio e versate il composto in una teglia. Pepate leggermente e cospargete il formaggio Mino che avrete tagliato a sfoglie sottili, in modo da sciogliersi e diventare una crema. Infornate a 200° per circa 20 minuti e...buon appetito a Tutti.