Curiosità, approda anche a Salerno "I love Poke"

Sta per approdare anche a Salerno I love Poke, sul Corso Vittorio Emanuele. Il locale nasce da un’idea di Mike&Rana, con lo scopo di diffondere uno stile di vita sano ed equilibrato. Prima catena ad aver portato, nel 2017, il poke in Italia, I love Poke propone delle appetitose bowl componibili e dai gusti tropicali che permettono a chiunque di scegliere ingredienti che vanno incontro ad ogni preferenza ed esigenza alimentare. "Il tempo di composizione medio è di 1 minuto, in questo modo possiamo preparare un pasto sano e nutriente anche a chi va di fretta o non ha voglia di aspettare. - hanno spiegato i titolari - Controlliamo ogni giorno la qualità del nostro prodotto e inseriamo nel nostro menu solamente ingredienti stagionali, per seguire la natura e per portare avanti uno dei nostri valori principali: la sostenibilità". Conto alla rovescia tra i buongustai amanti della linea.

Il mood

Si sceglie la dimensione della ciotola (piccola a 9,9€ e grande a 12,9€), la base (riso bianco, integrale, insalata o metà e metà), la proteina (salmone, tonno, polipo, branzino, pollo, angus, tofu), i condimenti (polpa di granchio, pomodorini, cetrioli, mais, sesamo, edamame, carote, cipolle rosse, zenzero, cavolo, mandorle o a 50cent in più avocado, alghe, tobiko, ananas e mango) e la salsa (dalla soya, alla barbabietola e zenzero, al pesto di coriandolo e molte altre, tutte ricercate). In alternativa, non mancano delle combinazioni pronte, con gli accostamenti consigliati dallo chef.