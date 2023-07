Leggero, fresco e saporito: l'acquasale cilentano è il re dell'estate

Pochi ingredienti che profumano di mare, per un pasto fresco e completo da preparare in pochi minuti. Nel Cilento, esattamente nell'Acciaroli che conquistò Hemingway, il piatto più gustoso dell’estate è certamente l'acquasale, ideale come pietanza in spiaggia e non solo. L'acquasale è composto da pane di grano duro biscottato, bagnato in acqua, olio d’oliva, pomodorini e origano.

Curiosità

Le origini del piatto sono legate all'usanza dei pescatori cilentani di rendere più soffice il pane biscottato immergendolo nell’acqua del mare. Da qui, il nome di "acquasale".

La ricetta

Per preparare l’acquasale, occorrono del pane biscottato di grano duro, pomodori datterini, piccadilly tagliati a metà, olio extravergine di oliva e origano fresco. È sufficiente immergere per qualche secondo il pane duro in un piatto fondo contenente acqua. Quindi, si deve adagiare il pane in un foglio di cotone, così da tamponare l’acqua in eccesso e, poi, mescolarlo in un piatto con i pomodorini già lavati e conditi con olio, un pizzico di sale e tanto origano. Non resta che gustare l'acquasale.