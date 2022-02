Sapori di una volta su "la terrazza del Cilento", presso "Ai Monaci" c'è tanto da gustare e da imparare

Tutti pazzi per le delizie a km 0 dell'agriturismo "Ai monaci", di Montano Antilia. Casa del 1896 immersa in uno scenario unico e rilassante, avvolto da castagneti e ulivi secolari, a pochi chilometri dal mare limpido di Palinuro e Marina di Camerota, l'agriturismo su "la terrazza del Cilento" offre un’ospitalità familiare autentica, attenta e curata nei dettagli, con particolare attenzione ai prodotti tipici del territori.

La tenace imprenditrice Lucia Giannattasio, dunque, coccola il palato dei suoi ospiti, con ricette di un tempo preparate con le eccellenze di stagione. Tra le ultime degustazioni, quelle anti-spreco che sanno di buono. "Il pane di ieri è buono oggi e anche domani, dice un proverbio contadino - ha spiegato Giannattasio - Da piccola mi è stato insegnato che in casa bisogna avere sempre il pane e che non va sprecato o buttato. Il pane è sacro, il pane sfama. Un pane da baciare, se cade a terra, un pane da non capovolgere perché porta male, un pane da rispettare, custodire e benedire. La pandemia, poi, ci ha insegnato quanto sia prezioso il pane. Tutti ci siamo improvvisati panettieri, ci siamo messi in gioco e abbiamo scoperto di avere delle capacità che ignoravamo. Il pane è l’alimento che meglio rappresenta la lotta allo spreco e che si presta alla realizzazione di ricette gustose che gli danno nuova vita". E così, i fortunati ospiti hanno potuto assaggiare le polpettine di pane in brodo vegetale: pane, uova e formaggio, solo tre semplici ingredienti per un piatto che scalda il cuore, appaga la vista e soddisfa l’appetito, perfetto in queste giornate un po’ fredde. C'è tanto da imparare nei laboratori dell'agriturismo come “In cucina io non spreco”, dove è possibile acquisire tante idee e suggerimenti in linea con la politica della Coldiretti e di Campagna Amica, di cui "Ai Monaci" fa parte. Non resta che concedersi una scampagnata e gustare le bontà proposte.