Il Black and Roses raddoppia: arriva in via Roma la versione "english" dello storico pub

Lo storico Black Roses irish pub di via Vinciprova raddoppia e nasce la sua versione enghish. Aperto a pranzo e a cena, il Black Roses english pub è sbarcato in via Roma, di fronte al Comune.

Tante le specialità del pub capitanato da Vincenzo Penna che, come è noto, offre un'ampia selezione di birre d'eccellenza. Tra gli ultimi piatti più richiesti, il pulled pork. Friggitoria e burger d'autore, tra un boccale e una chiacchiera, in un clima davvero caretteristico. Non resta che concedersi assaggi gustosi, facendo tappa al nuovo Black Roses di via Roma.