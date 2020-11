Campagna e la sua "matassa" valorizzate grazie alla Deco della Claai: l'iniziativa

Acqua, farina di semola di grano duro, sale ed olio: questi gli ingredienti della Matassa, piatto tipico di Campagna che affonda le sue radici nella colonizzazione di numerose aree del Sud Italia da parte degli arbereshe, avvenuta per mano di Giorgio Castriota Skanderbeg, eroe nazionale albanese che nel '400 fu protagonista della resistenza contro i turchi-ottonabi verso l'Europa. Così, le popolazioni di origine albanese, al Sud, portarono con le loro tradizioni culinarie, fondendole con quelle locali. Da quell'incontro di sapori e culture diverse è nato il piatto principe di Campagna che oggi grazie alla Deco promossa dalla Claai riconquisterà visibilità e rilevanza nel panorama enogastronomico nazionale.



In procinto di pubblicazione, infatti, il quaderno Deco curato dalla Claai, in italiano e inglese, interamente dedicato alla promozione di Campagna e della sua Matassa. Il quaderno, tra l'altro, contiene anche la ricetta tipica che ha come protagonista la bontà culinaria. Tanta curiosità.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.