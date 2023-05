Da Capaccio a Tuffolio, la pizza di Agostino Landi protagonista a “TuffOlio 2023”

E’ un susseguirsi di brillanti sorprese ed iniziative il percorso professionale del maestro pizzaiolo cilentano Agostino Landi, titolare della Pizzeria del Corso di Capaccio-Paestum, punto di riferimento irrinunciabile per i veri cultori della pizza. Dopo la sua ennesima performance a Casa Sanremo di febbraio scorso, fra pochi giorni Landi sarà ancora protagonista a TuffOlio 2023, la prestigiosa kermesse che ogni anno riunisce affermati chef, pizzaioli, pasticcieri, unitamente ai rinomati produttori di olio extravergine d'oliva italiano. L’evento si terrà il 23 maggio presso Villa Imperiale a Napoli.

Il commento

“Per me è sempre un grande piacere trascorrere alcune ore in compagnia di numerosi e stimati colleghi – spiega Agostino Landi – ed il 23 maggio sarà una nuova bellissima occasione, tra l’altro in un contesto molto suggestivo. Tra le pizze proporrò le mie integrali, che la clientela apprezza da tempo, come quella con miscela di farine integrale, multicereali, canapa sativa, curcuma. E poi c’è la novità, la mia pizza Pestom, un’esplosione di sapori grazie al pesto di basilico di Paestum”. Nulla da aggiungere alla chiarezza e alla semplicità delle parole di chi, come Agostino, conosce a fondo il proprio mestiere. In qualsiasi modo la si voglia gustare, di sicuro la pizza di Landi è una vera e propria “attrazione integrale”. E poi “La Pizza è Felicità!” come è inciso a chiare lettere sulla cover del suo sito.