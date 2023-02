Chiacchiere, castagnole e ravioli: presso la pasticceria Romolo il Carnevale profuma di buono

Con l'arrivo del Carnevale, per i i golosi, immancabili sulla tavola le chiacchiere, note anche come frappe, bugie o cenci. Il dolce tanto amati dai salernitani, sono preparate anche presso la storica pasticceria Romolo di Salerno: Remo Mazza le prepara con ingredienti semplici, alias farina, zucchero, margarina, uova, marsala, vaniglia e sale. Gustosissima la variante ricoperta di cioccolato e la glassa al cacao per accompagnare l’assaggio. Un’altra specialità tipica della festa più colorata dell'anno, sono le castagnole, alias una soffice pasta bagnata con l’alchermes che dona un colore rosso all’impasto. Ancora, i ravioli hanno una consistenza molto simile a quella delle chiacchiere, ma sono ripieni di ricotta aromatizzata alla cannella. La creatività dei pasticcieri ha realizzato per i più piccoli i biscotti a forma di mascherina, muffin decorati con i coriandoli di cioccolato e le tortine monoporzioni decorate con tema carnevalesco.

Curiosità

Il Carnevale è il periodo che precede la quaresima ed è festeggiato con feste mascherate, sfilate di carri allegorici, danze. Si conclude il giorno di martedì grasso, che precede il mercoledì delle ceneri, primo giorno di Quaresima. I festeggiamenti nel periodo del Carnevale hanno un'origine molto lontana, probabilmente nelle feste religiose pagane, in cui si faceva uso delle maschere per allontanare gli spiriti maligni. Con il cristianesimo, questi riti persero il carattere magico e rituale e rimasero semplicemente come forme di divertimento popolare. Durante il Medioevo e il Rinascimento, i festeggiamenti in occasione del Carnevale furono introdotti anche nelle corti europee ed assunsero forme più raffinate, legate anche al teatro, alla danza e alla musica. Oggi il Carnevale rappresenta un'occasione di divertimento e si esprime attraverso il travestimento, le sfilate mascherate, le feste e, ovviamente, i dolci.