Taglio del nastro in piena emergenza: a Salerno spunta "Latte & Sale"

Taglio del nastro con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore comunale al Commercio, Dario Loffredo, due giorni fa, a Salerno: ha aperto i battenti Latte & Sale, caseificio specializzato nella produzione di mozzarella di bufala campana realizzata con materie prime selezionate e di alta qualità.

Nonostante il momento delicato legato all'emergenza Covid, dunque, non mancano attività commerciali che alzano la saracinesca sfidando le difficoltà. Dimostrazioni e assaggi hanno incuriosito molti amanti della buona tavola: non resta che gustare le delizie del caseificio di via Posidonia.



Gallery