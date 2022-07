“Oltremare Rooftop”: lo chef Alfonso Crisci delizia gli ospiti dell'ottavo piano dell’Hotel Club Due Torri di Maiori

Gustose, le new entry nel menu dell' “Oltremare Rooftop” a Maiori, dove, lo chef Alfonso Crisci continua a colorare di emozioni per il palato, per la vista e soprattutto per il cuore i suoi irresistibili piatti. Posizionato all'ottavo piano dell’Hotel Club Due Torri, il ristorante meravigliosamente in bilico tra il cielo e il mare di uno degli angoli più belli della costiera amalfitana, continua infatti a fare parlare di sé con delle nuove prelibatezze pronte ad arricchire di sapori e idilliaco gusto l'estate 2022. Ed ecco dunque che, grazie alla volontà delle due patronne Nadia e Anna Citarella e all'estro culinario di un toque blanche dalla grande esperienza come Crisci, a giungere per dare manforte a un menù da favola sono delle specialità capaci di racchiudere tutta l'essenza di una cucina semplice e genuina ma al tempo steso raffinata e passionale. In perfetta sintonia con la freschezza del mare e le bontà della terra, all' “Oltremare Rooftop”, da qualche giorno è infatti possibile godere di piatti dall'anima mediterranea ma dal cuore senza confini nel segno di una tavola capace di proiettarsi davvero oltremare e oltre ogni confine.

I dettagli

Aprendosi alle esperienze multisensoriali e puntando sul fascino della buona tavola e del panorama amalfitano, a fare il loro ingresso nel nuovo menu sono dunque delle delizie 3.0 ricche di effetti cromatici e infiniti benefici per il palato. Tra queste ad esempio, create ad hoc da uno chef amante della sperimentazione e dalla conoscenza dei prodotti, brillano “Brezza di Mare - Panella di mare, tonno, gamberi e calamari”, “Capriccio d’estate - Hamachi di ricciola con confettura di limone, estratto di pomodoro e tartufo di bufala” ed ancora, “Sapori di terra, profumi di mare - con polpo, coniglio e ostrica e una “Scottona d’autore”. Pensando alla pasta, tra le novità pronte a sfilare passerella ci sono invece “Bottoni e segreti - Bottone di pasta, scampo e Malvarosa Malvarosa.info pomodoro pastorizzato”, “ Terramare - Spaghettone di Gragnano, caciocavallo, zucchine e ricci di mare” ed ancora, “Risotti d’estate e cioè una variazione e innovazione dello Chef per il celebre risotto alla pescatora” ed, infine, “A lume di candela - Candela con burro alle ostriche, tartufo e cozze”. Tante notizie fresche per la carta dell'Oltremare anche per quanto riguarda il pesce con il “Calamari e Colori - Calamaretti shabu-shabu con crema all'aglio e salsa verde”, il “Mare stellato - Lasagna di scorfano con guazzetto di nocchio e anice stellato”, la “Tradizione di costiera - Caponata della Costiera Amalfitana” e tanto altro ancora. Per i più esigenti e per gli amanti dei peccati di gola, quelli proposti dallo Chef Alfonso Crisci sono dunque tanti piatti nuovi per tantissime esaltanti emozioni nel segno di un menù in continua evoluzione e sempre teso verso una tavola con l'animo moderno, ma con il cuore che batte per la tradizione.