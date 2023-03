Arriva "La Cilentina": i sapori del Cilento in tutto il mondo grazie ad una startup digitale

La magia, i sapori e la tradizione dell’antica pizza cilentana, prodotto storico della magnifica terra in provincia di Salerno, il Cilento, sulle tavole di tutte gli italiani. Questo è l’obiettivo del nuovo progetto pensato da due giovani imprenditori di Battipaglia, il pizzaiolo Valentino Tafuri e l’e-commerce manager Daniele Palo.

Il progetto

La “Cilentina” consente ad una specialità ricercata del territorio campano di viaggiare su tutto lo stivale. Un prodotto antico, diverso dalle conosciutissime pizze napoletane, che storicamente si differenzia per ingredienti, sapori e tradizioni. I due giovani founder hanno infatti ideato e sviluppato un progetto che prevede la vendita, attra-verso e-commerce, di una box con all’interno due basi di pizza cilentana, un sugo realizzato con un mix equilibrato di pomodoro pizzutello e pomodoro datterino rigorosamente battipagliese, realiz-zato in esclusiva dal brand Così Com’è ed una tipica cacioricotta cilentana. Il prodotto, una volta ricevuto a casa, va completato con il tocco del consumatore. La pizza, infatti, va cotta al forno per circa 10 minuti, in modo da garantire una maggiore resa, fragranza e freschezza alla “Cilentina”.

Gli ideatori

Valentino Tafuri è un pizzaiolo di poco più di 30 anni e più della metà della vita già passata davanti a un forno e in giro per l’Italia. Oggi prepara impasti di pizza in teglia, tonda, pane, pizze cilentane e tanto altro nella sua pizzeria 3Voglie di Battipaglia, a pochi chilometri da Salerno. Anche volto del programma “Mica Pizza e Fichi” di La7, nella guida del Gambero Rosso Pizzerie d’Italia 2019 è stato insignito del premio Pizzaiolo Emergente e per L'Espresso è stato il pizzaiolo dell'anno nel 2020. È inoltre coordinatore e docente del reparto pizzeria e panificazione della scuola di formazione In Cibum di Pontecagnano Faiano, che è il riferimento per la formazione professionale in cucina del Centro-Sud. Daniele Palo è un giovane imprenditore ed e-commerce manager che, dopo gli studi in giurisprudenza e un master in diritto penale di impresa, decide di rendere 2.0 l’impresa di distribuzione di latticini di famiglia fondando Casabufala.it, una piattaforma di prodotti enogastronomici campani ed in particolare della sua Piana del Sele, di cui oggi è direttore commerciale ed e-commerce manager.



