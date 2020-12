Cooperativa Virtuoso: nasce la "Cucina don Tullio", il delivery di qualità

Non smette mai di sorprendere, l'alberghiero Virtuoso di Salerno. E' nata, infatti, oggi, 19 dicembre, la Cucina don Tullio, delivery di qualità che pone al primo posto la freschezza e la stagionalità delle materie prime, per valorizzare l’importanza del ruolo della cucina nei cambiamenti ambientali. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Virtuoso, adotta una filosofia basata sulla bontà e sulla genuinità dei piatti che vengono preparati con cura artigianale.

I nostri punti fermi sono freschezza, stagionalità e territorialità. Tutti gli ingredienti sono scelti attentamente per garantire sempre la qualità dei nostri piatti e per potervi offrire i sapori più genuini di ogni stagione. Per questo motivo lavoriamo a stretto contatto con il territorio e selezioniamo attentamente i nostri fornitori.



Un posto di rilievo nella nostra offerta è occupato dal packaging. Infatti abbiamo scelto di utilizzare contenitori in bagassa e cartone ottenuto da fonti sostenibili. In questo modo avrete la possibilità di consumare i nostri piatti senza utilizzare altre stoviglie ma solo il nostro packaging immediatamente compostabile e riciclabile.