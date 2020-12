Cucina tipica salernitana e non solo: la Gastronomia Manzoni sforna pranzi "a misura di famiglia"

La passione per la cucina made in Salerno, la cura nella ricerca di prodotti eccellenti del nostro territorio, nel rispetto della tradizione, senza rinunciare a piatti "originali" che profumano l'innovazione: tutto questo muove la Gastronomia Manzoni di via Roma, a Salerno. Deliziosi e invitanti, i pranzi da asporto del locale che ha scelto di promuovere i sapori nostrani, con un'attenzione certosina per ogni dettaglio, per offrire alle famiglie, e non solo, pietanze di alta qualità, genuine oltre che saporite.

Rustici e prodotti da forno, pane selezionato tra i migliori forni, crocchè di patate, gateau, polpette di melanzane e di carne, frittate di pasta, sempre freschi. E, ancora, mallone e contorni tra i più svariati, nel rispetto della stagionalità: un'offerta da far leccare i baffi anche ai palati più esigenti. Non mancano portate uniche nel loro genere, come i risotti caratterizzati da abbinamenti nuovi. Insomma, irresistibili i piatti studiati e realizzati dalla padrona di casa, Alessandra Manzoni, per gli amanti della cucina tipica salernitana che, numerosi, apprezzano quotidianamente le bontà proposte dalla Gastronomia Manzoni, aperta ogni giorno a pranzo. Da provare.

Gallery